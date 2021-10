Misirdə məişət tullantılarının atıldığı ərazidə yüzlərlə koronavirus peyvəndi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə barədə araşdırmalar başlayıb. Peyvəndlərin oraya necə aparıldığı yoxlanılır.

Məlumata görə, peyvəndlər əraziyə çantalarda gətirilib. Sakinlər çantaları açanda içində peyvənd olduğunu bilib və bu barədə polisə məlumat veriblər. Peyvəndlərin istifadə müddətinin keçib-keçmədiyi açıqlanmır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.