Gecə yarı evə gələn sevgilidən DƏHŞƏTLİ ƏMƏL - Yuxuda olan zaman... FOTO

Türkiyədə 42 yaşlı kişi yuxuda olan sevgilisinin üzünə kimyəvi maddə tökərək həmin yerdən uzaqlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, Yasemin Uzunçelebi ağrıdan yatağından tullanaraq özünü həyətə atıb. Qonşular qadının səsinə gələrək polis və ambulans xidmətini çağırıblar.

Dərhal hərəkətə keçən ərazi üzrə polis qüvvələri şübhəli 42 yaşlı Mehmed Yıldızı şəhəri tərk edən zaman yaxalayıblar. Məlum olub ki, cinayətkar 16 fərqli cinayət hadisəsindən axtarışda imiş. Hazırda fakt ilə bağlı araşdırma aparılır.

