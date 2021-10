ABŞ Türkiyənin F-16 qırıcıları ilə bağlı müraciətini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Dövlət Departamenti Türkiyənin F-16 Lockheed Martin qırıcıları ilə bağlı istəyini təsdiqləyib. Lakin təyyarələrin satılması ABŞ Konqresi də təsdiq etməlidir. Sənədin 10 milyard dollar civarında olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Türkiyə ABŞ-a 40 ədəd F-16 Block 70 qırıcısı almaq və əlindəki təyyarələrin texniki baxışı üçün müraciət etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.