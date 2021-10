“Kanal İstanbulun tikintisi rəsmən icra edilməyə başlanılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, qazıntı işləri plana görə başlayacaq. Ərdoğanın sözlərinə görə, kanal su nəqliyyatının mühüm layihələrindən biridir.

“Kanal İstanbul türk boğazlarından istifadə edən bütün ölkələr üçün vacib layihədir” deyən Ərdoğan bildirib ki, yeni kanal sayəsində bölgədən gəmilərin keçid intensivliyi artacaq.

