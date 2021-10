Bakı Modern Təhsil Kompleksinin həkim-pediatrı vəfat edib.

Metbuat.az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, bu vəzifədə çalışmış Firuzə Səlimova dünyasını dəyişib.

O, koronavirus infeksiyası səbəbindən həyatını itirib.

F.Səlimova 5 il idir sözügedən təhsil müəssisəsində həkim-pediatr kimi fəaliyyət göstərib.

O, 2020 ci ildə Respublikada keçirilmiş "İlin həkimi" müsabiqəsinin qalibi olub.

