"Moskavadan əliboş qayıdan İran, Azərbaycanın qapısını döyməyə məcbur qaldı" - Tehranın 5 istəyi var

İran Xarici İşlər naziri Əmir Abdullahyan Moskva səfərindən əli ətəyindən uzun geri qayıtdıqdan sonra Tehrandan Azərbaycana maraqlı təklif gəlib. İranın Xarici İşlər Nazirliyindəki adı çəkilməyən mənbə mətbuata verdiyi açıqlamada rəsmi Tehranın yaxın günlərdə Bakı ilə fəal diplomatik təmaslara və müzakirələrə başlamaq niyyətində olduğunu bildirmişdi.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a siyasi şərhçi Heydər Oğuz bildirib. Onun sözlərinə görə,Tehranın bu açıqlaması Moskva təmaslarından nəticə çıxarıb haqqa gəldiyi qənaəti yaradırdı.

"Məlumatda qeyd olunur ki, Tehran Bakı ilə 5 məsələni müzakirə etmək istəyir:

1. “3+3” formatında (Azərbaycan-Rusiya-Ermənistan və Türkiyə-İran-Gürcüstan) İranın aktiv fəaliyyətinin təminatı;

2. "2+"2 formatında İranın iştirak variantlarının nəzərdən keçirilməsi;

3. İkinci Qarabağ Müharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni realıqların müzakirəsi;

4. Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsində İranın rolunun müzakirəsi;

5. İkitərəfli əlaqələrdə son vaxtlar yaranmış müəyyən problemlərin nizanmalanması yollarının müzakirəsi

Maraqlıdır ki, İranın bu təklifinə Azərbaycandan heç bir rəsmi cavab verilmədi. Verilə də bilməzdi. Əvvəla, ona görə ki, rəsmi Bakı Qarabağın statusu məsələsinin artıq həll olunduğunu bildirib və bu mövzunu heç kiminlə müzakirə etmir. Azərbaycanla İranın bir araya gəlməsi bu riyazi əməldə 2-yə bərabər olar. Sözsüz ki, istənilən ikilik, hansısa 4-lüyə və 6-lığa aid məsələləri müzakirə edə bilməz, etsə belə, bu təşəbbüsdən heç bir real nəticə çıxmaz. Bakı Tehran qədər bekar deyil ki, real nəticəsi olmayan məsələlərin müzakirəsinə vaxt sərf etsin".

Heydər Oğuz onu da qeyd etdi ki, 44 günlük müharibədən sonra bölgədə yaranmış yeni realıqları Azərbaycan İranla müzakirə etməz. Çünki bu məsələnin İrana zərrə qədər dəxli yoxdur. Üstəlik, İran son zamanlar tutduğu mövqe ilə İrəvanın sözçüsü kimi çıxış edir.

"Problemin əsas tərəflərindən olan Ermənistan XİN-dən verilən son açıqlamaya görə, İrəvan Bakı ilə danışıqlara hazırlaşır. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla yeni görüşə dair razılıq əldə edilib. Bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə çıxışında bildirib. Onun sözlərinə görə, görüşdə ilk növbədə humanitar məsələlər müzakirə ediləcək. Bundan başqa Qarabağ da diqqət mərkəzində olacaq. Ararat Mirzoyanın bu açıqlamasını qısa analizdən keçirsək, görərik ki, İrəvan bundan sonra Azərbaycanla apardığı müzakirələrdə Qarabağ məsələsinin yalnız humanitar aspektdən ələ alınması reallığı ilə razılaşır. Belə ki, iki dövlətin xarici işlər nazirlərinin gözlənilən görüşünün gündəmi humanitar məsələ olacaq və bu konteksdə Qarabağ məsələsi gözdən keçiriləcəksə, deməli İrəvan üçün də artıq sözügedən mövzu siyasi problem olmaqdan çıxıb. Odur ki, İran Qarabağın statusu məsələsini müzakirə etmək üçün Azərbaycana gəlməsinə də ehtiyac yoxdur".

Heydər Oğuz onu da qeyd etdi ki, İranın “qırmızı cizgisi” hesab etdiyi Ermənistan tərəfindən belə fikirlərin səsləndirilməsi də maraqlıdır. Sanki bu açıqlaması ilə Ermənistan öz “ağsaqqalı” və “minillik qardaşı” İrana məşhur rus deyimini “Üçüncü artıqdır”ı xatırladır. Yəni sən sus və otur yerində".

