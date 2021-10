Bakıda ana yeni doğulan körpəsini GECƏ KLUBUNA APARDI - VİDEO

ARB kanalında yayımlanan "Elgizlə izlə" proqramında ana və yeni doğulan körpəsindən sujet yayımlanıb.

Metbuat.az Big.az-a isitnadən verir ki, sujetdə ana tərəfindən biabırçı hərəkətlər lentə alınıb. Belə ki, Gülnarə adlı gənc ana yeni doğulan körpəsini özü ilə gecə klubuna aparıb. Videonu görən hər kəs ananı sərt şəkildə tənqid edib. O, isə uşağı qoymağa yeri olmadığı üçün apardığını deyib. Verilişdən olan görüntülər qısa zaman ərzində sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Qeyd edək ki, Gülnarə "Elgizlə izlə" verilişinin dəstəyi ilə həmin uşağı dünyaya gətirib.

Həmin kadrları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.