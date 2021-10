Qüdsdə keçmiş kral iqamətgahının ərazisində aparılan qazıntılar zamanı 2700 il əvvələ aid tualet və kabin tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kabinin daşdan hazırlandığı diqqət çəkir. Arxeoloqların sözlərinə görə, insanların kabindən rahat istifadə etməsi üçün daş işlənərək uyğunlaşdırılıb.

Bildirilir ki, o vaxt yalnız varlı adamlar belə tualetlər hazırlada bilərdi. Hazırda ərazidə qazıntılar davam edir.

