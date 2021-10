Vergi ilə bağlı 521 cinayət işi açılıb, 6 nəfər həbs edilib

Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsində vergi öəməkdən yayınma, xüsusi razılıq (lisenziya) olmadan qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla gəlir əldə etmə, əmək müqaviləsi olmadan işçi cəlb edilməsi, aksiz markasız məhsulların satışı, satış məqsədi ilə saxlama, idxal etmə, belə məhsulların nağd qaydada alqı-satqısı, saxta aksiz markalarını hazırlama, əldə etmə, saxlama, satma, habelə saxta aksiz markaları ilə markalama, saxlama və ya satma, vergi borcu və rusumların dövlət büdcəsinə ödənilmədiyi çıxarılmış məhkəmə qətnaməsini, qərardadını və yaxud qərarını qərəzli olaraq icra etməmə faktları üzrə cəmi 521 cinayət işi başlanıb.

Qurumdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, əvvəlki ildən qalmış işlər də nəzərə alınmaqla, cəmi 229 cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanıb. Onlardan 151 cinayət işinin icraatına xitam verilib, 87 nəfər barəsində ittiham elan edilməklə 78 cinayət işi məhkəməyə göndərilib, 6 nəfər təqsirləndirilən şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İcraatı tamamlanmış cinayət işləri üzrə əvvəlki illərin ödəmələri nəzərə alınmaqla dövlət büdcəsinə 27,3 milyon manat vəsaitin ödənilməsi təmin edilib.



9 ay ərzində ümumilikdə 30,7 milyon manat ziyanın ödətdirilməsi təmin olunub. Vergi cinayətləri törətdiklərinə görə barələrində axtarış elan edilmiş 12 nəfər şəxs tutularaq istintaqa təhvil verilib, ibtidai istintaqdan yayınan 614 nəfər dindirilməsi üçün məcburi gətirilib, 497 nəfərin tapılaraq istintaqa gəlməsinin təmin olunması və yerinin müəyyən edilməsi barədə məlumat verilib.



Hesabat dövründə müxttəlif fəaliyyət sahələri üzrə ayrı-ayrı vergi ödəyicilərində əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunmaması, əmək müqaviləsi olmadan işçi cəlb edilməsi və s. ilə bağlı ümumilikdə 464 nəzarət tədbiri həyata keçirilib.



Hesabat dövründə vergi borcu üzrə cinayət tərkibi yaradan və vergi orqanlarından daxil olmuş materiallarla bağlı görülmüş preventiv tədbirlər nəticəsində dövlət büdcəsinə 22,3 milyon manat vəsait ödətdirilib.

