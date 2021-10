Türkiyənin İzmir şəhərində ana 13 yaşlı oğluna gecə gələn mesajlardan şübhələnərək, onun telefonunu yoxlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mesajları oxuyan ana dəhşətə gəlib. Ana oğlundan mesajların kim tərəfindən gəldiyini və mahiyyətini soruşub. Məlum olub ki, ailənin qohumu olan Ç.B adlı şəxs uşaqdan anasının açıq fotolarını çəkməsini istəyib.

Həmçinin o, uşağa başqa iyrənc təkliflər də edib. Ananın şikayətindən sonra şübhəli nəzarətə götürülüb.

