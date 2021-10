Rusiyada saxta içkidən ölənlərin sayı 20-yə çatıb. Daha 20-yə qədər insan zəhərlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisə Orenburq bölgəsində qeydə alınıb. Saxta içkinin harada hazırlandığı araşdırılır. Saxta içkinin istehsalı və satışı ilə məğul olan 6 şübhəli saxlanılıb.

