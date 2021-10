Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva cavanlaşmaq üçün klinikaya müraciət edib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə 54 yaşlı müğənninin özü açıqlama verib:

"Mən də bütün xanımlar kimi gözəl görünmək istəyirəm. Bu il üzümü gözəlləşdirmək üçün klinikaya gəldim. Üzümdəki dəyişikliyi özünüz görəcəksiniz. Rəfiqələrimdə gördüyüm dəyişiklikdən ilhamlandım, mən də bu üsulu seçdim".

