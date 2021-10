Rüfət Salmanov 2020-ci il sentyabırın 25-i Azərbaycan ordusuna könüllü yazılıb. Vətən müharibəsindəki döyüş yolu Füzulidən Şuşaya qədər uzanıb. Qəhrəmanımız Xocavəndin, Füzulinin və Cəbrayılın azad olunmasına görə medallar ilə təltif olunub.

Metbuat.az qazimizin keçdiyi döyüş yolu barədə reportajı təqdim edir:

