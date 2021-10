Batumidə çökmə baş vermiş binanın dağıntıları altından daha 1 nəfər xilas edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin şəxsə tibbi yardım göstərilir.

İndiyədək ikisi uşaq olmaqla 4 nəfər sağ tapılıb. Ərazidə axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

Qeyd edək ki, beşmərtəbəli yaşayış binasının dağıntıları altında 15-ə yaxın insanın olduğu bildirilib.

