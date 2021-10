​Köhnə fotolara baxarkən qapı gördü: Gedib açanda ŞOK OLDU - İLLƏR ƏVVƏL... / FOTOLAR

İngiltərədə Freddi adlı mütəxəssis, ailəsinin 500 illik mülki ilə bağlı köhnə fotolara baxarkən diqqətçəkən məqama rast gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 16-cı əsrə aid kitabxanada çəkilmiş fotoya baxarkən arxa tərəfdə qapının olduğunu müşahidə edib. Şəkildə gördüyü əraziyə baxış keçirən gənc, oradakı qapını tapıb. Qapını açanda boşluq olduğunu görən gənc, irəliləyərək, gizli otaqlar tapıb. İndiyə qədər heç kimə məlum olmayan keçidin illər əvvəl ev yiyəsi tərəfindən mülkin hər bir tərəfinə rahat keçmək üçün hazırladığı güman edilir.



