Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadırovun qızı ölkənin mədəniyyət naziri təyin edilib.

Metbuat.az-ın Rusiya KİV-ə istinadən məlumatına görə, Aişat Kadırovanın nazir təyin olunması barədə xəbəri Çeçenistan parlamentinin sədri Moqimed Daudov yayıb.

Aişat Kadırovanın 23 yaşı var. O, Çeçenistan Dövlət Universitetini bitirib.

