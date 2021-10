Türkiyə Norveç maçı bərabər hesabla bitib

DÇ-2022-nin seçmə qrup mərhələsinin VII turuna start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, G qrupunda yer alan Türkiyə yığması Norveçi qəbul edib. Səfərdə rəqibini 3:0 hesabı ilə məğlub edən türkiyəlilər ev matçına erkən qolla başlayıb. Kerem Aktürkoğlu 6-cı dəqiqədə hesabı açsa da, Kristian Torstvedt 41-ci dəqiqədə status-kvonu bərpa edib.

İkinci hissədə komandaların cəhdlərinə baxmayaraq, hesabı dəyişmək mümkün olmayıb – 1:1. Beləliklə, Kuntz Türkiyə yığmasında “sülh”lə başlayıb.

Qeyd edək ki, bu, Türkiyə yığmasının yeni baş məşqçi Stefan Kuntzun rəhbərliyi altında ilk görüşü olub.



