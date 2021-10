Gürcüstanın Batumi şəhərində yaşayış binası uçub.

Metbuat.az Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində indiyədək 5 nəfər həlak olub. Dağıntılar altında qalan insanların sayı dəqiq bilinmir.

Axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

