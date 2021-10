Rusiyada bir gündə koronavirus infeksiyasına 27 246 yoluxma halı aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 936 nəfər virusun qurbanı olub. Bu, pandemiya başlayandan yeni rekorddur.

Ümumlikdə, ölkədə virusdan ölənlərin sayı 14 485-ə, virusa yoluxanların sayı isə 7 milyon 717 min 356 nəfərdir.



