Fransa Malidəki hərbi bazalarını bağlayır

Fransa Malidəki hərbi mövcudluğunu uzun müddət saxlamayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Afrika-Fransa forumunda çıxışı zamanı bildirib.



"Fransa Malidə uzun müddət hərbi varlığını saxlamaq niyyətində deyil. Bu səbəbdən hazırda Malinin şimalındakı Tesalit və Kidaldakı hərbi bazalarımızı bağlayırıq", - Makron vurğulayıb.



Fransa Prezidenti qeyd edib ki, bu proses Malidə güclü dövlətin bərpası ilə əlaqədardır. Xatırladaq ki, Fransa Malidə antiterror əməliyyatlarına 2014-cü ildə başlayıb.

