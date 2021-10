Gürcüstanda oktyabrın 11-i matəm günü elan olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri İrakli Qaribaşvili müvafiq qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, Batumi şəhərində binanın çökməsi nəticəsində həlak olan vətəndaşların xatirəsinə ehtiram olaraq həmin gün ölkə ərazisində dövlət bayraqları endiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.