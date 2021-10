Sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu Rusiyada dəhşətli yol qəzasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, qəza səhərə yaxın Moskvada olub.

Nəticədə bir neçə maşın toqquşub. Bayramın təcili yardım maşını ilə huşsuz halda xəstəxanaya aparıldığı deyilir.

