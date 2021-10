Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 9-da Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə və Tuğ kəndinə səfər edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, dövlət başçısı səfər zamanı Hadrut qəsəbəsində yeni məscidin təməlini qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.