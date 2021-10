Paşinyan Bakıya “bağlı məktublar” göndərdi - TƏCİLİ

Paşinyan mənim vasitəmlə Bakıya, Əliyevə bağlı məktublar göndərib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın parlamentinin deputatı, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin eks-rəhbəri Artur Vanetsyan deyib.



O, sərhəd insidentlərinin həlli üçün operativ əlaqənin önəmli olduğunu və xidmət rəhbəri olan zaman bu əlaqəni azərbaycanlı həmkarı ilə təmin etdiyini bildirib.

Vanetsyan azərbaycanlı həmkarı ilə bu əlaqəni telefonla təmin etdiyini, müvafiq situasiyalarda bir neçə dəfə Dubay və bir sıra digər şəhərlədə görüşdüyünü söyləyib. Onun sözlərinə görə, danışıqların əsas mövzusu sərhəddəki situasiya olub ki, bunlar da sonradan tam həcmdə baş nazir, Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinə məruzə edilib.

