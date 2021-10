DÇ-2022: Millimiz İrlandiya ilə matçda ikinci qolu buraxdı - YENİLƏNİB

Xəbər verdiyimiz kimi, hazırda Azərbaycan və İrlandiya yığmaları arasında 2022-ci il dünya çempionatının seçmə oyunu davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın 39-cu dəqiqəsində rəqib komanda ikinci qola imza atıb. Belə ki, İrlandiya yığmasının üzvü Kallum Robinson komandasına ikinci qolu qazandırıb.

Hesab 2:0-dır.

20:10

Bakıda Azərbaycan və İrlandiya yığmaları arasında 2022-ci il dünya çempionatının seçmə oyunu başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən görüşün 7-ci dəqiqəsində qonaqların futbolçusu Kallum Robinson fərqlənib.

Hələki 1:0 hesabı ilə rəqib komanda öndədir.

