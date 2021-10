Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Tavuş vilayətində mina partlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Shamshanyan.com” saytı məlumat yayıb.

Məlumata görə, partlayış nəticəsində Berd rayonunun Çinari kənd sakini, 30 yaşlı Nver Makaryan yaralanıb.

Ona ilkin yardım göstərilib və yaralı hərbi hospitala yerləşdirilib.

