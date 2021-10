Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvili İrəvana səfəri zamanı erməni həmkarı Nikol Paşinyanla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın hökuməti məlumat yayıb.



Baş nazirlər “Cənubi Qafqazda Dinc Qonşuluq Təşəbbüsü” ilə bağlı müzakirə aparıblar.

Qaribaşvili Gürcüstanın bölgədə sülh və sabitlik üçün aktiv vasitəçilik rolunu davam etdirməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

