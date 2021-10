Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Taleh Məmmədov Norveçin paytaxtı Oslodakı dünya çempionatında yarımfinal görüşünə çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 63 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı iranlı Meysam Dalxani ilə üz-üzə gəlib.



Rəqibinə 0:9 hesabı ilə uduzan Məmmədov sabah bürünc medal uğrunda qarşılaşmaya qatılacaq

