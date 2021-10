Batumidəki faciədə ölənlərin sayı 9-a çatdı

Batumidə yaşayış binasının dağıntıları arasından daha bir nəfərin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da hadisə nəticəsində ölənlərin sayı 9-a çatıb. Onların üçü uşaqdır. Dağıntılar altından sağ çıxarılan bir nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

Gürcüstanın daxili işlər naziri Vaxtanq Qomelauri jurnalistlərə açıqlamasında axtarış-xilasetmə tədbirlərinin davam etdiyini bildirib. Nazir deyib ki, binanın digər hissələrinin də çökmək təhlükəsi var. Hazırda mütəxəssislər vəziyyəti öyrənirlər.

