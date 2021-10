Türkiyə Silahlı Qüvvələri "Fərat qalxanı" və "Barış Pinarı" əməliyyat zonalarında 5 PKK/YPG terrorçusunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Onlardan 4-ü "Barış Pinarı" bölgəsində, 1-i isə "Fərat qalxanı" bölgəsində hücum təşkil etməyə çalışarkən məhv edilib.

Xüsusi dinləmələr nəticəsində onların əməliyyat zonasına hücum hazırlığında olduğu müəyyənləşib.

