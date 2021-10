Rusiyanın Kurqan şəhərində fərdi evdə yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın nəticəsində 3-ü uşaq olmaqla 6 nəfər ölüb.



Yanğının səbəbi araşdırılır.

