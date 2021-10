Müğənni İbrahim Borçalı sosial media hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin izləyiciləri ona səbr, oğluna isə rəhmət diləyib.



Qeyd edək ki, İbrahim Borçalının oğlu Rəhim Gürcüstanda avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.