Prezidentlə Milli Qəhrəmanın dialoqu: "Sən buna layiqsən"

Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 9-da Xocavənd rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb.

Metbuat.az görüşdə iştirak edən Xocavənd rayon sakini, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İbad Hüseynovla dövlət başçısının qısa dialoqunu təqdim edir:

Prezident İlham Əliyev: Salam qəhrəman, necəsən?

İbad Hüseynov: Siz mənə Milli Qəhrəman adı verdiniz.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, vermişəm. Sən buna layiqsən.

İbad Hüseynov: Allah Sizi var eləsin, Allah canınızı sağ eləsin.

Prezident İlham Əliyev: Sağ ol, çox sağ ol.

