“Formula 1” üzrə Türkiyə Qran-Prisinin qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Mercedes” komandasının pilotu Valtteri Bottas rəqiblərini üstələyib.

“İstanbul Park” trasındakı yarışda “Red Bull” komandasından Maks Verstappen ikinci, Serxio Peres üçüncü olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.