Qazaxıstanda daha bir sursat anbarında partlayış

Qazaxıstanın Jambıl vilayətindəki silah-sursat anbarında növbəti dəfə partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, hadisə yerli vaxtla saat 7:20-də baş verib.

“Hadisə zamanı ərazidə heç kim olmayıb. Bina və tikililərə ziyan dəyməyib. Bölgədə vəziyyət sabitdir”, - nazirliyin mətbuat xidməti bildirib.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl eyni vilayətdə yerləşən hərbi hissədə anbarlardan birinin yaxınlığında yanğın, partlayışlar baş vermişdi.

