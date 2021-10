Bu ölüm-dirim məsələsidir - KRİTİK İRAN AÇIQLAMASI

"İran nüvə proqramı tarixinin ən inkişaf etmiş mərhələsindədir. İsrail məsuliyyət daşıyır ki, Tehran heç vaxt nüvə silahı istehsal etməsin".

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İsrailin Baş naziri Naftali Bennet Almaniya Kansleri Angela Merkelin İsrailə səfərinə həsr olunmuş Nazirlər Kabinetinin Qüdsdəki xüsusi iclası zamanı deyib.

Xanım Merkelə müraciət edən baş nazir deyib:

"İsrailin məsuliyyəti İranın heç vaxt nüvə silahına malik olmayacağını sözlə yox, əməldə təmin etməkdir. Belə bir ekstremist və qəddar rejimin əlindəki nüvə silahı bölgənin və dünyanın simasını dəyişəcək. Bizim üçün bu, strateji yox, ölüm-dirim məsələsidir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.