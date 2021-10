Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Gəncənin ikinci dəfə Ermənistan tərəfindən raket atəşə tutması barədə paylaşım edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, nazir paylaşımında bildirib:

"Bu gün Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri Gəncənin Ermənistan tərəfindən raket atəşinə tutulmasından bir il ötür. İnsanlıqdan kənar və insanlığa qarşı olan bu cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistan tərəfindən törədilən cinayət qurbanlarını dərin kədər ilə yad edirik."

