Bir zamanlar "Fənərbaxça" və "Qalatasarayda" oynayan Diana Taurasi tarixin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 25 yaşlı basketbolçu səsvermə əsasında bu ada layiq görülüb.

