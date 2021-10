Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Adanada gənclərlə görüş zamanı mahnı oxuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısının ifası böyük maraqla qarşılanıb.

