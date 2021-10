Müğənni Tacir Şahmalıoğlu bu dəfə bütün ailəsi ilə birgə efirə çıxıb.

Metbuat.az yenisabah.az-a istinadən xəbər verir ki, ATV telekanalında yayımlanan "Zaurla Günaydın" verilişinin qonağı olan müğənni heç vaxt göstərmədiyi qızını da verilişə gətirib.

Ənənsini pozan ifaçı qızı Nurayı ekrana çıxarıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

