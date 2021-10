Ustanı iş başında tok vurdu

Sabunçu Rayon Prokurorluğu ustanın ölümü ilə bağlı məlumat yayıb.

Rayon prokurorluğundan Metbuat.az-a daxil olan məlumatda bildirilir:

"Oktyabrın 10-u saat 18 radələrində Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsi ərazisində yerləşən dəmirdüzəltmə sexində usta işləyən 1992-ci il təvəllüdlü Mahir Səmədzadənin iş yerində elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

Hazırda hadisənin təfərrüatlarının müəyyən edilməsi istiqamətində rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır".

