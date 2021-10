Kanadada yaşayış mənzilinin üzərinə meteroit daşı düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, göy daşı yataq otağındakı yatağın üzərinə tuş gəlib. Həmin vaxt ev yiyəsi qadın otaqda yatıb. Lakin o xəsarət almayıb. Təbiət hadisəsi zamanı güclü səs eşidilib.

Qadın bunun silah səsi olduğunu güman etsə də, sonra həqiqəti başa düşüb. Qadın göy daşını sata biləcəyini istisna etmir.

