Gənc jurnalist Nurlan Ağa (Salamov) dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət öncə koronavirusa yoluxan 25 yaşlı N.Ağa İstanbulda müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Qeyd edək ki, Nurlan Ağa Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsini bitirib. O, Ərzurum Atatürk Universitetində doktorantura təhsili alırmış.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.