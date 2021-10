2021-ci il üzrə İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatlarının adları bəlli olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu mükafata Kanada-ABŞ iqtisadçısı Devid Kard, həmçinin ABŞ-dan olan araşdırmaçılar Coşua Anqrist və Qvido İmbens layiq görülüblər.

