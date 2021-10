Azərbaycanda qızılca və suçiçəyi yayılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Son iki ildə Azərbaycanda qızılca xəstəliyi qeydə alınmayıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, suçiçəyi xəstəliyi isə bir neçə müəssisədə (12 ümumtəhsil məktəbdə və 1 uşaq bağçasında) bir-iki hadisə olmaqla müşahidə edilib:

"Xəstəliyin xüsusi pandemiya şəraitində ağırlaşmaması üçün uşaq müəssisələrində uşaqların səhər qəbulu zamanı tibbi baxışların aparılması, sanitariya gigiyena qaydalarının və əks-epidemik rejimin gözlənilməsi vacibdir".

