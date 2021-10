Milli Məclisin deputatından oğurluq olub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə deputat Elşad Mirbəşiroğlunun həyətində qeydə alınıb. Oğurluq edən Kamil Cavadlı artıq polis tərəfindən saxlanılıb. E.Mirbəşiroğlu açıqlamasında məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, evinin həyətindən velosiped oğurlanıb:

“Həyətimdən velosiped oğurlanıb. Mən polisə müraciət etdim ki, sabah bu cür oğurluq geniş vüsət almasın”.

Qeyd edək ki, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.



