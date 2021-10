“İsrail Qolan təpələrindən geri çəkilmək niyyətində deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Naftali Bennet açıqlama verib. O bildirib ki, Suriyadakı vəziyyət dünyadakı bir sıra dairələri strateji ərazinin İsrailin əlində olmasına razı sala bilər.

“Qolan təpələri İsrailindir.Nöqtə” deyən hökumət başçısı, Təl-Əvivin bu məsələ ilə bağlı mövqeyinin qəti olduğunu ifadə edib.

