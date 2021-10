Rusiya Oxford/AstraZeneca peyvəndinin hazırlanma formasını oğurlayaraq öz peyvəndinin hazırlanmasında istifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya mediası məlumat yayıb. İddilara görə, rusiyalı agentlər peyvəndin hazırlanma sirrini ələ keçirib. Buna dair dəlillərin olduğu irəli sürülür.

Bildirilir ki, Rusiya Sputnik peyvəndini ələ keçirdiyi həmin məlumatlar əsasında hazırlayıb. Kreml isə iddiaları rədd edir.

