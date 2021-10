Mesut Özillə bağlı gündəmi zəbt edən İDDİA: Öz kriptovalyutasını satışa çıxaracaq

Bu yaxınlarda "Fənərbaxça"nın ulduz futbolçusu Mesut Özilin öz kriptovalyutasını satışa çıxarması ilə bağlı mətbuatda iddialar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz futbolçunun iki gün öncə tvitter hesabında profil şəklinin altına " Tezliklə həyəcanlı şeylər gəlir" yazması çoxlarının marağına səbəb olub.

"Sun Sport"a görə, bu yenilik Özilin keçən il qurduğu "M10Streetwear" markası altında başlatdığı kriptovalyutanı bazara çıxarmasıdır. Məlumata görə, futbolçunun kriptovalyutasını alan insanlar onu "Bitcoin"ə dəyişə biləcəklər və "M10" markasından aldıqları məhsullarda endirim alacaqlar. Bundan əlavə, bəziləri Özil ilə görüşmək imkanı da qazanacaq.

