Qaxda dələduzluq edən şəxs tutulub

Qax Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində vətəndaşları aldadaraq onlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, araşdırma zamanı Bakı şəhər sakini Tural Sadıqlının 5 rayon sakinindən ümumilikdə 4 min manata yaxın pul alaraq kriptovalyutaya yatıracağını və bir müddətdən sonra onlara daha çox maddi vəsait qaytaracağını vəd etdiyi məlum olub.

T.Sadıqlının əməllərindən zərərçəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Zəng Mərkəzinə, həmçinin Qax Rayon Polis Şöbəsinin (024) 255-23-52 şəhər nömrəsinə zəng edərək məlumat vermələri xahiş olunur.

